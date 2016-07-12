سلاح الجو الليبى يشن أكثر من 40 غارة على المليشيات الإرهابية

كشف آمر قاعدة بنينا الجوية الليبية عميد محمد المنفور، أن مقاتلات سلاح الجو شنت أكثر من 40 غارة جوية تمكنت من خلالها تدمير حوالى 120 آلية من أصل 280 لمليشيا ما يسمى بــ"سرايا الدفاع عن بنغازى" بعد محاولته السيطرة على بلدتى سلطان وإجليداية شرق أجدابيا.

وقال المنفور فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم، أن العربات التى تم رصدها والتعامل معها اليوم فى منطقة الرقطة 80 كلم غرب بنغازى تابعة لنفس الرتل بعد أن تم التعامل معها أمس من قبل القوات المسلحة وسلاح الجو الليبى.

وأكد المنفور أن سلاح الجو الليبى تعامل مع كافة التحركات والآليات المتحركة من محيط منطقة سلطان إلى مفترق الرقطة شرق منطقة سلطان وتم تدميرها وإعطابها بالكامل.

وأوضح أن المليشيا أقامت نقطة تفتيش عند منطقة "الرقطة" فى محاولة منها لإرساله رسالة إلى أنهم مسيطرين على المنطقة، فضلاً عن رفع لمعنويات مقاتليهم للتقدم ودعمهم، مؤكداً أنه تم تدمير العربة التى إقامة نقطة التفتيش.

وأشار آمر قاعدة بنينا الجوية إلى أن أغلب القيادات التابعة للرتل تم القضاء عليها فى القصف الجوى، وأنه لا توجد لديهم أى قيادة وهم الآن تائهين فى المناطق بين منطقة اجلادايه غرباً حتى منطقة الرقطة شرق.

وأكد أن القوات المسلحة على الأرض رفعت حالة التأهب على الحدود الغربية لمدينة بنغازى، وذلك لمنع تقدم القوات الإرهابية القادمة من أجدابيا نحو بنغازى.

وأوضح المنفور أن هدف المليشيات تخفيف الضغط على بقايا الجيوب المحاصرة للجماعات الإرهابية فى غرب بنغازى.

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