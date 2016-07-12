وزير الإعلام الكويتى ناعيا الفنان فيصل المسفر: كان مثالا للإبداع

نعى الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام الكويتى ووزير الدولة لشئون الشباب الفنان والمخرج الإذاعى الكويتى فيصل المسفر الذى لقى حتفه غرقا داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر يوم الأحد الماضى عن عمر يناهز الستين عاما.

وقال الحمود إن الفنان الراحل كان مثالا للإبداع والالتزام بآداب المهنة وأخلاقها ومثالا للجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مخرجى الإذاعة الذين عاصروا أجيالا مختلفة من رواد الحركة الفنية الكويتية الذين اكتسب منهم الخبرة ومبادئ العمل الفنى إذاعيا وتلفزيونيا وترك بصمة مضيئة فى ذاكرة وتاريخ البرامج والأعمال الدرامية الإذاعية الكويتية.

وأعرب الحمود عن مواساته لعائلة الفقيد وزملاء المهنة فى إذاعة الكويت، مؤكدا أن رحيل المسفر يعد خسارة كبيرة للأسرة الإعلامية والفنية الكويتية التى فقدت برحيله واحدا من جيل المبدعين الذى جمع بين الإخراج الإذاعى والتمثيل.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد عثرت على جثة الفنان الكويتى داخل مسكنه وأفادت التحريات أنه كان يمضى إجازة قصيرة بالقاهرة وتعرض للغرق داخل حمام السباحة واستبعدت النيابة وجود شبهة جنائية وراء الحادث وصرحت بدفن الجثمان.

نيابة أول أكتوبر تأمر بانتداب المعمل الجنائى لتشريح جثة الإذاعى الكويتى فيصل المسفر