"الغذاء العالمى": 3 آلاف شخص لجأوا إلى مجمع البرنامج فى جوبا

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى جنيف بتينا لوتشر أن القتال العنيف فى عاصمة جنوب السودان جوبا قد أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم بما فى ذلك 3 آلاف شخص لجأوا إلى المجمع الرئيسى للبرنامج على الطرف الغربى من المدينة.

وأضافت لوتشر- فى بيان الثلاثاء، أن هؤلاء الفارين سيحتاجون إلى الغذاء أن استمر الوضع لفترة أطول، مشيرة إلى أن القتال وبرغم أنه يحد من قدرة فرق المنظمة الدولية على الحركة فى جميع أنحاء المدينة إلا أن برنامج الغذاء يعمل للحصول على مساعدات غذائية للنازحين الذين يحتمون فى عدة مواقع فى جوبا.

ونوهت بأن برنامج الغذاء العالمى ما زال قادرا على العمل خارج العاصمة جوبا دون انقطاع كبير، لافتة إلى أنه وبرغم أن السفر الجوى قد توقف إلى حد كبير، إضافة إلى أن الوضع الإنسانى غير مستقر أيضا فى بعض أنحاء البلاد، إلا أن المهم هو أن يكون البرنامج قادرا على مواصلة تقديم الدعم الغذائى المنقذ لحياة المدنيين فى خضم موسم الجوع التقليدى.

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