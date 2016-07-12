منظمة: مقتل ثلاثة فى قصف جوى لمستشفى ميدانى فى إدلب السورية

قالت منظمة خيرية دولية وعامل إغاثة إن غارة جوية استهدفت مستشفى ميدانيا فى أحسم بمحافظة إدلب السورية يوم الاثنين (11 يوليو) مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

وقال اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية الكندى إن مستشفى الشفاء كان يقدم الرعاية الصحية للسكان المحليين والكثير منهم مشردون فارون من مناطق أخرى فى البلاد.

وفى سوريا أيضا قال مراقبون ومعارضون إن مقاتلين معارضين هاجموا مواقع للحكومة فى قلب مدينة حلب التاريخى ردا على هجوم أسفر عن قطع طريق يؤدى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فى المدينة.

وجاء قصف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة والقتال المحتدم فى الشوارع بعد أيام من تقدم القوات الحكومية باتجاه طريق كاستلو. وكان المعارضون يعتمدون على الطريق لنقل الإمدادات والوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث يعيش نحو 250 ألف شخص تحت الحصار.