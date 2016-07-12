سقوط مسئولين استولوا على 25 ميلون جنيه من أرصدة القمح بالشرقية

مراسل«ONA»:

أعلنت وزارة الداخلية، أن مباحث التموين ضبطت أربعة شون أقماح بالشرقية، لتلاعب المسئولين فى أرصدة الأقماح المحلية، والاستيلاء على كميات كبيرة منها، وقدرت قيمة العجز فيها بـ 25 مليونا و124 ألفا و400 جنيه.

وقال بيان صادر من الوزارة، إنه وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مفادها قيام المسئولين عن بعض الشون الكائنة بدوائر مراكز بلبيس والزقازيق وديرب نجم فى الشرقية، بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر، وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم .

وتحركت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع لجان قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استهدفت الشون المتحرى عنها، وضبطت “محمد إ.ى” المدير المسئول عن شونة بلبيس، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (4925) طنا أقماح محلية توريد موسم 2016م، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (13,790,000) “ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه”.

وضطبت أجهزة الأمن “خالد م.ا” المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (3000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (8,400,000) “ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جنيه”، كما تم ضبط “عبدالمحسن أ.ح” المدير المسئول عن شونة كائنة بالزقازيق، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (1000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (2,800,000) “مليونان وثمانمائة ألف جنيه”.

وضبط “أحمد ع.أ” المدير المسئول عن شونة كائنة بديرب نجم، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (48) طنا أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (134,400) “مائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة جنيه “، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .