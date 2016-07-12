محامي زوجة اللاعب إبراهيم سعيد في قضية نفقة إبنه: ثروته 6 مليون جنيه

مراسل«ONA»:

> قدم هيثم حمد الله، محامى شهد عبدالله زوجة إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلى والزمالك السابق، خلال نظر ثالث جلسات دعوى نفقة نجل موكلته “آدم”، اليوم الثلاثاء، حافظة مستندات تحوى التحرى الذى يثبت أن اللاعب يعمل بالمكتب الإدارى لنادى جولدى.

> كما سيقدم للمحكمة صورة من عقده مع النادى الأهلى ومثبت فيه تقاضيه 600 ألف جنيه نظير لعبه له وكذلك عقده مع نادى الزمالك بقيمة 2 مليون و520 ألف جنيه وما يثبت حصوله من نادى الإسماعيلى على 2 مليون و150 ألف جنيه نظير لعبه له، إضافة إلى مستندات تفيد تقاضيه 400 ألف جنيه كمكافأة نظير مشاركته مع المنتخب المصرى.

وقال محامى زوجه إبراهيم سعيد، إنه سيطلب من المحكمة التصريح له بمخاطبة اتحاد الكرة المصرى لتقديم عقود احتراف اللاعب بتركيا وإنجلترا، لافتا إلى أن سعيد سبق وأن فرض على نفسه أن يؤدى مبلغ 8500 جنيه كنفقة شهرية لبناته من زيجات سابقة.

وأضاف، دفاع زوجة إبراهيم سعيد، أنه يتوقع أن يتم تأجيل جلسة اليوم لحين استكمال المستندات عن باقى ثروة اللاعب، مؤكدا أن ما توصلوا إليه هو جزء ضئيل من ثروته.