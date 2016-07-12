أبو السعود: تعديلات جديدة على خريطة برامج راديو 9090 خلال الأيام القادمة

أكد طارق أبو السعود رئيس إذاعة 9090، أن هناك تعديلات جديدة طرأت على خريطة برامج “الراديو” عقب شهر رمضان المبارك، حيث قام بتعديلات على برنامج “إفصل وإسمع” الذى يقدمه الثنائى فادى إبراهيم وسالى عبد السلام، بعد أن أصبحت سالى تقدم البرنامج يومان فى الأسبوع بمفردها، وهما الأحد والاثنين، بينما تشترك مع فادى فى الحلقة يوم الثلاثاء، على أن يقوم فادى بتقديم البرنامج بمفرده يومى الأربعاء والخميس.

وأضاف أبو السعود، أن محمد نشأت أصبح يقدم برنامج “روق يومك” مع شيماء حافظ، كما تم تعديل موعد البرنامج ليكون فى الثامنة صباحًا بدلًا من العاشرة صباحًا، كما سيقوم نشأت بتقديم إسكتشات كوميديه مع الفنانة إيمان السيد على مدار اليوم.

وحرص أبو السعود على توجيه الشكر لجمهور الراديو 9090، على ثقتهم الكبيرة التى تم ترجمتها لفوز الراديو فى جميع الاستفتاءات على الموسم الرمضانى القوى، والذى تمكن الراديو خلاله من تقديم محموعة من ألمع النجوم، على رأسم محمود عبد العزيز ومحمد هنيدى.

واختتم أبو السعود حديثه بوعد للجمهور بأن تظل إذاعة 9090، رقم واحد وعند حسن ظنهم طوال الوقت من خلال تقديم محتوى يليق بهم دائمًا.