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بالصور..بدء تلقى طلبات التقديم بمعاهد التمريض بالوادى الجديد

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جانب من تقديم أوراق الالتحاق بمعاهد التمريض بالوادى الجديد

جانب من تقديم طلبات التقديم بمعاهد التمريض بالوادى الجديد

صرح الدكتور صلاح مرزوق وكيل مديرية الصحة بالوادى الجديد، أن مديرية الصحة بدأت فى تلقى طلبات التقديم الخاصة بمعاهد التمريض بالمحافظة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة.

وقال مرزوق، أن مدة الدراسة بالمعهد هى خمس سنوات دراسية، على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك وحاصل على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة، عن العام الدراسى 2015 ـــ 2016، وسوف يقتصر القبول على أبناء نفس المحافظة، والتى أتم بها الدراسة، وأن القبول سيكون طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة وطبقًا للأعداد المطلوبة.

والجدير بالذكر بأن مديرية الصحة بالوادى الجديد، قد أعلنت عن بدء قبول الدفعات الجديدة بمعاهد التمريض بالوادى الجديد، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمدينة الخارجة، وعلى المتقدمين الذهاب لمقر إدارة التدريب بالمديرية، بالنسبة لأبناء مركز الخارجة وباريس، أما أبناء مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمدرسة تمريض الداخلة، وذلك لتقديم أوراقهم، ويبدأ قبول الأوراق إعتباراً من 11 / 7 / 2016، وينتهى يوم الإثنين الموافق 25 / 7 / 2016.

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