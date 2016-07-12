دراسة أمريكية - فرنسية: الصيام يحسن فاعلية الكيماوى ويقلل حجم السرطان

فوائد الصيام لا تنتهى ويكشف العلم الجديد كل يوم عن فاعليته فى مكافحة الأمراض الخطيرة، وسلطت دراسة حديثة نشرت مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ومجلة "ميدكال إكسبرس" الأمريكية الضوء على دور الصيام فى مكافحة السرطان، ذلك المرض الخطير الذى يفتك سنويا بحياة أكثر من 8 ملايين شخص على مستوى العالم وفقا لآخر الإحصائيات.

وأشارت الدراسة التى أجراها باحثون من أمريكا وفرنسا إلى أن صيام مرضى السرطان واتباعهم نظاما غذائيا مشددا يتناولون خلاله قدرا قليلا من السعرات الحرارية أثناء الخضوع للعلاج الكيماوى يزيد فرص الشفاء من المرض ويعزز فاعلية الكيماوى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الصيام عن الغذاء يساهم فى إضعاف خلايا الأورام وتعزيز فاعلية خلايا تى المناعية التى تقتل السرطان، لافتين إلى أنه حال نجاح التجارب الإكلينيكية فإن المرضى سيتمكنون من استخدام وسائل فعالة ورخيصة الثمن لتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة.

وكشفت النتائج التى أجريت على الفئران أن الصيام ساهم فى انكماش حجم الأورام، وتقليل مستويات بروتين الأوكسجينيز "oxygenase "، الذى يوجد بمستويات عالية داخل الخلايا السرطانية، مضيفة أنه بمجرد انخفاض نسبته تتعزز فاعلية خلايا تى المناعية ويزداد إنتاجها وبالتالى تستطيع مهاجمة السرطان بقوة أكبر.

واستخدم الباحثون أيضا خلال التجارب عقار "hydroxycitrate"، وهو يشبه إلى حد كبير تأثير الصيام ويجعل الجسم يدخل فى نظام المجاعة starvation، أو الجوع الشديد، دون أن يصاب بفقدان الوزن، ونشرت هذه النتائج أيضا بالمجلة الطبية "Cancer Cell" خلال شهر يوليو الجارى.

الصيام يعزز أيضا فاعلية العلاج الإشعاعى

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>فوائد الصيام لا تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت دراسة طبية نشرت خلال عام 2012 وأجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أن الصيام يعزز فاعلية العلاج الإشعاعى ويحسن قدرته على مكافحة خلايا الأورام، وذلك خلال إجراء تجربة على الأشخاص المصابين بسرطان المخ، ونشرت هذه النتائج بالمجلة المشهورة " PLoS ONE".

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