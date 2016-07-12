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دراسة: الحامل تحتاج فقط لفيتامين د والفوليك.. والمكملات الأخرى مضيعة للمال

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دراسة: الحامل تحتاج فقط لفيتامين د والفوليك.. والمكملات الأخرى مضيعة للمال دراسة: الحامل تحتاج فقط لفيتامين د والفوليك.. والمكملات الأخرى مضيعة للمال
كشف فريق من العلماء البريطانيين عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية بخصوص مرحلة الحمل، حيث ذكرت أن السيدات الحوامل لا يحتاجون سوى لتناول مكمل حمض الفوليك وفيتامين "د" فقط، بينما بقية الفيتامينات والمكملات الغذائية تعد مضيعة للمال.

ولم يقتصر الضرر على الناحية المادية فقط، حيث ثبت أن تناول تركيزات عالية من بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين "أ" قد يعرض الجنين لمخاطر صحية كبيرة.

وأوصت الدراسة التى نشرت مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية السيدات الحوامل بالتركيز على الحمية الغذائية وتناول كميات كبيرة من الأكلات المغذية التى تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن، مع تجاهل جميع الحملات التسويقية التى تحثهن على تناول المكملات الغذائية.

وأكد الأطباء أن التغذية الجيدة والمتوازنة قبل وخلال الحمل لها فوائد كبيرة فى تعزيز صحة السيدات والأجنة، بينما يساهم سوء التغذية فى رفع خطر إصابة الحامل بتسمم الحمل، ويصبح الجنين أكثر عرضة للإصابة بالعيوب الخلقية وتأخر النمو وانخفاض الوزن وتشوهات العظام.

وأضاف الباحثون أن تناول حمض الفوليك خلال الأشهر الأولى من الحمل يساهم فى حماية الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية، بينما يساهم المكمل الغذائى فيتامين "د" فى تقوية عظامهم، وتعد الخضروات الورقية الخضراء وأسماك السالمون والبيض من أغنى الأطعمة بهذه الفيتامينات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMJ's Drug and Therapeutics" خلال شهر يوليو الجارى.


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