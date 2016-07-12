محافظ الأقصر يوزع 10 سيارات كسح علي مراكز المحافظة

وزع محمد بدر محافظ الأقصر، 10 سيارات كسح مياه، تابعة للحملة الميكانيكية على مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تخصيص سيارة كسح لمركز إسنا للعمل بمستشفى إسنا القديم، وسيارتين لمركز الطود، وسيارتين لمركز الزينية، وسارتين لمركز القرنة، وسيارتين لمركز أرمنت، وسيارة لمركز البياضية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الأقصر، بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، ومسئولى الحملة الميكانيكية بالمحافظة.

و قرر محافظ الأقصر، أن تقوم سيارات الكسح التابعة للمحافظة، بكسح المياه مقابل 10 جنيهات للمرة الواحدة، وذلك مع التوصية بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى، المقبل بشراء 20 سيارة كسح مياه جديدة.