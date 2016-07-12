صراع الصفقات – وست هام ينافس أرسنال على ضم إيجوايين

دخل نادي وست هام يونايتد بقوة في سباق المنافسة على ضم جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية، حسب تقرير صحفي إيطالي.

وحسب ما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطاليا فإن نادي وست هام يونايتد قد دخل بقوة في سباق المنافسة على ضم إيجوايين والذي يرغب نادي أرسنال في ضمه أيضا.

ومن المتوقع أن يعرض وست هام عرضا بقيمة 70 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني والفوز بخدماته قبل أرسنال.

وكان نيكولاس إيجوايين شقيق ووكيل أعمال جونزالو قد قال في وقت سابق إن موكله لن يجدد عقده لنابولي ويرغب في الرحيل.

ويتسمر عقد إيجوايين الحالي مع نابولي حتى 2018، وقد يرحل صاحب الـ28 عاما مجانا بعد عامين، لأنه لا يرغب في تجديد عقده.

ويمتلك اللاعب الذي سجل 36 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإيطالي مع نابولي شرطا جزائيا في عقده بقيمة 90 مليون يورو، لكن وست هام يأمل في قبول عرضه.