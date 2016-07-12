أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – تقرير: موراتا ليس للبيع

Google+ Print
صراع الصفقات – تقرير: موراتا ليس للبيع صراع الصفقات – تقرير: موراتا ليس للبيع

قرر نادي ريال مدريد عدم بيع ألفارو موراتا مهاجمه خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها إن ريال مدريد قرر ألا يبيع مهاجمه الذي استعاد خدماته منذ أسابيع خلال الصيف، مما يعني أن الأندية المهتمة بضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد عليهم بالبحث عن هدف جديد.

وكان ريال مدريد قد فعل بند إعادة الشراء بعد عامين في عقد موراتا مع فريقه السابق يوفنتوس واستعاد خدماته خلال الشهر الماضي.

في حين أن تقارير قد قالت إن ريال مدريد قد يفكر ببيع موراتا مرة أخرى بمبلغ أكبر، وقالت تقارير إن تشيلسي ومانشستر يونايتد قد يدفعان مبلغ يصل إلى 75 مليون يورو للحصول على خدماته.

في حين أن ريال مدريد يفكر بأن موراتا قد أصبح جاهزا لكي يلعب دورا كبيرا وهاما في سباق الفريق على الألقاب الثلاثة الكبرى في الموسم المقبل، وبالتالي لن يستمع إلى أي عروض قادمة من أجله.

وحضر خوانما لوبيز وكيل أعمال موراتا إلى سانتياجو بيرنابيو يوم الإثنين لمناقشة مستقبل اللاعب مع الإدارة، واللذين أبلغوه بالقرار النهائي وهو عدم بيع موراتا بأي سعر.

كما قالت تقارير صحفية في وقت سابق إن أتليتكو مدريد قد استعلم منذ أسبوعين عن سعر موراتا، لكن ريال مدريد أخبره أن المهاجم الدولي الإسباني ليس للبيع بأي ثمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع