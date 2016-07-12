صراع الصفقات – تقرير: موراتا ليس للبيع

قرر نادي ريال مدريد عدم بيع ألفارو موراتا مهاجمه خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها إن ريال مدريد قرر ألا يبيع مهاجمه الذي استعاد خدماته منذ أسابيع خلال الصيف، مما يعني أن الأندية المهتمة بضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد عليهم بالبحث عن هدف جديد.

وكان ريال مدريد قد فعل بند إعادة الشراء بعد عامين في عقد موراتا مع فريقه السابق يوفنتوس واستعاد خدماته خلال الشهر الماضي.

في حين أن تقارير قد قالت إن ريال مدريد قد يفكر ببيع موراتا مرة أخرى بمبلغ أكبر، وقالت تقارير إن تشيلسي ومانشستر يونايتد قد يدفعان مبلغ يصل إلى 75 مليون يورو للحصول على خدماته.

في حين أن ريال مدريد يفكر بأن موراتا قد أصبح جاهزا لكي يلعب دورا كبيرا وهاما في سباق الفريق على الألقاب الثلاثة الكبرى في الموسم المقبل، وبالتالي لن يستمع إلى أي عروض قادمة من أجله.

وحضر خوانما لوبيز وكيل أعمال موراتا إلى سانتياجو بيرنابيو يوم الإثنين لمناقشة مستقبل اللاعب مع الإدارة، واللذين أبلغوه بالقرار النهائي وهو عدم بيع موراتا بأي سعر.

كما قالت تقارير صحفية في وقت سابق إن أتليتكو مدريد قد استعلم منذ أسبوعين عن سعر موراتا، لكن ريال مدريد أخبره أن المهاجم الدولي الإسباني ليس للبيع بأي ثمن.