فيديو - الطفل البرتغالي يكشف ماذا قال لمواساة مشجع فرنسا

(إفي): كشف الطفل البرتغالي الذي اشتهر عقب مواساته مشجعا فرنسيا يوم الأحد الماضي بعد خسارة بلاده في نهائي بطولة أمم أوروبا بهدف إنه أخبره بأنها مجرد مباراة وبألا يحزن.

وقال الطفل ماتياس، البالغ من العمر عشرة أعوام، للمشجع الفرنسي "إنها مجرد مباراة، رغم أنني أتفهم مشاعرك".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (بي.اف.ام تي في) الفرنسية إنه اقترب من المشجع الفرنسي لأسفه على حالته عقب الخسارة.

وأوضح عن فعلته التي لاقت استحسان جماهير العالم "لا أحب أن أرى الناس تبكي، حتى لو لم أعرفهم".

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام عقب المباراة التي انتهت بفوز البرتغال على أصحاب الأرض فرنسا بهدف لإيدير في الوقت الإضافي، كيف أن المشجع الفرنسي تفاجأ باقتراب الطفل البرتغالي منه لمواساته، قبل أن يقوم باحتضانه بشدة.

ودونت البرتغال اسمها في السجل الذهبي لبطولات اليورو بعدما توجت بأول ألقابها في ثاني نهائي لها بعد 2004 على أرضها.

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