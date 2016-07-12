رسميا - توتنام يضم هداف الدوري الهولندي

أعلن نادي توتنام هوتسبرز رسميا عن ضم فينسنت يانسن مهاجم إي زي ألكمار بعقد يمتد حتى عام 2020.

وكان يانسن قد تواجد في لندن حسب تقارير شبكة "سكاي سبورتس" يوم الإثنين للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لضمه.

ومن المتوقع أن تكون الصفقة قد كلفت توتنام مبلغ 18.8 مليون جنيه إسترليني وهو المتفق عليه بين إدارتي الناديين حسب تقارير صحفية.

ولعب يانسن مع ألكمار خلال الموسم الماضي في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 32 هدفا كما صنع 7 أهداف أخرى، وهو هداف الدوري الهولندي برصيد 27 هدفا.

كما شارك مع منتخب هولندا لأول مرة في وقت سابق خلال العام الجاري ولعب 5 مباريات دولية وسجل 3 أهداف.