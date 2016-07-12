صحيفة الرياض: الادعاء يسلم القضاء قضية رافعة الحرم

قالت صحيفة الرياض السعودية اليوم الثلاثاء إن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفى الحكومة سيمثلون أمام محكمة فى السعودية فى قضية سقوط رافعة الحرم المكى التى أسفرت عن 107 حالات وفاة.

ونقلت صحيفة الرياض عن أحد المصادر قوله "إن هيئة التحقيق والادعاء العام فى مكة المكرمة انتهت من التحقيق (لمدة ثمانية أشهر) مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها" موضحة أن التحقيقات حظيت بسرية تامة وشملت عددا من المشتبه بهم.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضى المكلف بالنظر فيها.

وأشارت الصحيفة أن بين المتهمين مهندسين إضافة لاثنين ممن المسؤولين تم التحقيق معهما ويعملان فى جهتين حكوميتين فى مكة من دون أن توضح التهم الموجهة أو عدد المتهمين.

وسبب حادث سقوط الرافعة فى الحرم المكى حرجا للمملكة التى كانت بدأت سلسلة من مشروعات التوسعة فى الحرم المكى.

وفور وقوع الحادث جرى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية العملاقة التى كانت المقاول الرئيسى لأعمال التوسعة.

ووقع الحادث فى سبتمبر أيلول 2015 قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج.