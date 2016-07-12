للمرة الـ56.. حملة الدكتوراة والماجستير يتظاهرون أمام «الوزراء» للمطالبة بالتعيين

نظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية جديدة أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة وهي الوقفة رقم 56 لهم أملاً في لفت انتباه المسؤلين تجاه مطالبهم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات كان أبرزها :”ماجستير وعاطل دكتوراه وعاطل”، و”بكرا هيشهد علينا تاريخك ماجستيرك على رصيفك”، “عايز حقي في التعيين”، و”إحنا الصفوة التعليمية مش واسطة ولا محسوبية”.

كما حمل المشاركون في الوقفة بحمل الأكفان، خلال تظاهرتهم، تعبيرا منهم على ما وصل له البحث العلمي في مصر وما يتعرضون له من تجاهل من قبل المسؤلين تجاه مطالبهم.

المراسل ـ عمر جمال: