إحالة أوراق المتهم بقتل نجلي خالته إلى المفتي.. و15 سبتمبر للنطق بالحكم

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقده بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم “علي علي جلال” قاتل طفلي خالته، وتدعى سميرة عبد الرحمن محامية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي لاعدامه شنقًا.

وحددت المحكمة جلسة الـ 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم، وذلك لقيامه بذبح الطفلة شهد 8 سنوات، ومحمد 10 سنوات.

صدر القرار المستشار أسامه محمود شاهين، وعضوية المستشارين حمدي محمد الشنوفي، وهشام حسن الدرندلي، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وجورج ماهر، حسبما أفاد مراسلنا.

وتعو وقائع القضية إلى العام الماضي، بالتحديد في الـ 22 من رمضان 2015، عندما ذهب القاتل إلى خالته المحامية بمنطقة القطامية، وطلب المبيت بمنزلها بحجة الخلاف الدائم بينه وبين والدته، ورحبت خالته بالجلوس معها، وطفليها حتى يزول الخلاف بينه وبين والدته، متعهدًا لها بإصلاح الأمر مع والدته .

وتوجهت الخالة إلى عملها، في اليوم التالي، وتركت طفليها أمانةً معه، وطلبت منه أن يلعب معهم حتى رجوعها، وقدمت له الفطور والشاي.

وادعي المتهم اللعب مع الطفلين، وطلب منهما تكتيف أيديهم وأرجلهم، وذهب إلى المطبخ، وأحضر سكينًا، وقام بشق بطن الطفله شهد ثم شقيقها محمد، وأخرج أحشائهما وتركها بجوارهما، ثم ذبحهم من رقبتهما وفر هاربًا، وفوجئت الأم أثناء دخولها الشقة بصمت رهيب، حين قامت بالنداء على طفليها، وابن شقيقتها، وحين لم يستجب منهم أحد، توجهت إلى غرفة نوم الطفلين وشاهدتهما مذبوحين على الأرض والدماء تسيل منها على الأرض.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بمنزله بمنطقة المنيب بالجيزة، واعترف تفصيليًا بجريمته أمام الشرطة والنيابة العامة، وأرشد عن السلاح مرتكب الجريمة، فيم أنكر جريمته أمام المحكمة .