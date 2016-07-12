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جماعات حقوقية تطالب بإطلاق سراح ناشط بحرينى مع بدء محاكمته

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جماعات حقوقية تطالب بإطلاق سراح ناشط بحرينى مع بدء محاكمته جماعات حقوقية تطالب بإطلاق سراح ناشط بحرينى مع بدء محاكمته
طالبت 26 جماعة حقوقية بحرينية وعالمية بإطلاق سراح الناشط المعروف نبيل رجب الذى يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بتهم نشر تغريدات مناهضة للحكومة والتى قد تصل عقوبتها إلى السجن 13 عاما.

وتتعلق قضية رجب على ما يبدو بتغريدات قالت السلطات إنه نشرها العام الماضى أشار فيها إلى أن قوات الأمن عذبت محتجزين واتهم بالتواطؤ فى قتل مدنيين بوصفها مشاركة فى الحرب التى تقودها باليمن.

واعُتقل رجب الشهر الماضى فى إطار ما وصفته جماعات حقوقية بحرينية بالتصعيد لحملة تشنها الحكومة التى يقودها السنة على الأغلبية الشيعية بالبلاد.

ولم يعلق المسؤولون الحكوميون على القضية علنا لكنهم نفوا ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان واتهموا المعارضة بإشعال الكراهية الطائفية فى المملكة وخدمة مصالح إيران.

وقالت الجماعات المشاركة فى الحملة ومن بينها هيومن رايتس فيرست وأطباء من أجل حقوق الإنسان فى بيان "نذكر الحكومة البحرينية بتعهدها بالحفاظ على الحق فى حرية التعبير."

وأضافوا "نجدد الدعوات المتكررة من مسؤولى الأمم المتحدة وغيرهم فى المجتمع الدولى لإطلاق سراح رجب على الفور."

وقالت جماعات حقوقية بحرينية إن السلطات أطلقت أمس الاثنين سراح إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطنى الديمقراطى (وعد) بعد أن قضى عاما فى السجن لاتهامه بما وصفته وكالة أنباء البحرين بالتحريض على "كراهية النظام".

وأصدرت محكمة أمرا بإغلاق جمعية معارضة رئيسية وأسقطت وزارة الداخلية الجنسية عن الزعيم الروحى للشيعة فى البحرين فى يونيو حزيران.
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مصر 365

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