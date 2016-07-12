سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو فى كوم أمبو بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم، من القبض على عاطل، وبحيازته عدة لفافات مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو المخدر، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "صالح. ج" 60 سنة عاطل، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو.

وتحرر المحضر رقم 2933 لسنة 2016م، إدارى مخدرات مركز شرطة كوم أمبو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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