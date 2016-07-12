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إصابة 10 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالمنوفية

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إصابة 10 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالمنوفية إصابة 10 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالمنوفية
أصيب 10 أفراد من عائلتين بقرية منشأة أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، يفيد بمشاجرة ومصابين، بقرية منشأة أبو ذكرى - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول "م. ا .ح. ع" 54 عاما تاجر بقالة مصاب [برش خرطوش بالساقين] ـ وزوجته "ل. ف" 45 سنة ربة منزل مصابة [جرح متهتك بالفخذ الأيسر]، وزوجة نجله "ا. ع. ص.ع" 26 سنة ربة منزل، مصابة [بجرح تهتكى بالكاحل الأيمن]، تم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، و"ح .م. ا. ع" 26 سنة جزار، وشقيقه خالد – 44 سنة بدون عمل، وطرف ثانى "ح . ى. س. م" 17 سنة بدون عمل مصاب [بجروح مستديرة بالبطن والساقين]، و"م. م. ف.م" 18سنة بدون عمل مصاب [بجروح متعددة بالصدر والبطن]، و"م .م. ع" 59 سنة تاجر ملابس، و"ز . ع. ح. .م" 46 سنة تاجر ماشية و"م .ا .ع. .م" 45 سنة بدون عمل وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث مابهم من إصابات بإستخدام سلاح نارى خرطوش لمشادة كلامية تطورت لمشاجرة لخلافات بسبب الجيرة فى السكن، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 15945 جنح مركز قويسنا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.

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