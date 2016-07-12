ضبط مدرس لغة عربية متهم بالتظاهر والتحريض على العنف فى الإسكندرية

قامت مأمورية مشتركه من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط قطاع الأمن الوطنى، وضباط الإدارة العامه للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وأسفرت المأمورية عن ضبط "عبد القادر. م"- 23 سنة مدرس لغة عربية مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح قسم شرطة باب شرق، والمتهم فيها بالتظاهر والتحريض على العنف، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط المحكوم عليه " محمد. ح"- 20 سنة عامل مقيم دائرة القسم فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليه.

- حبس 3 إخوان بتهمة التظاهر والتحريض على العنف فى مدينة نصر