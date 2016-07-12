لأول مرة بمصر…فرقة «دجوكى مالا» الأسترالية تقدم رقصاتها بالأوبرا الأحد المقبل

بالمزج بين الرقصات التقليدية لقبائل جزر “إليشو” بأستراليا،وفنون الرقص الحديث،إلى جانب الطابع الكوميدى،تقدم فرقة “ديوكى مالا” عرضها الأول بمصر،وذلك فى الثامة مساء الأحد المقبل 17يوليو بالمسرح المكشوف .

الفرقة المكونة من 6أفراد يطلق عليهم “راقصو الشوكى”،و بدأت شهرتها عام2007 عقب تقديمها لرقصة “زوربا اليونانى” ،وتحقيقها لنسب .,مشاهدة عاليه من خلال موقع “يوتيوب ” ،قبل مشاركتها مؤخرا فى مهرجان”سيدنى”.

ويقدم العرض ضمن حفلات المهرجان الصيفى االذى أعلنت د.إيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا” عن إقامته خلال شهرى يوليو وأغسطس بمسارح القاهرة والأسكندرية ودمنهور،ويشهد تقديم 35حفل تحت اشراف الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفنى.