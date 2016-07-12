برلمانى ليبى: من الأفضل عدم خروج سيف القذافى من السجن فالمرحلة الحالية غير مناسبة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبى أحمد همومة ، إنه لا يعتقد أن ما يتردد عبر وسائل الإعلام حول إطلاق سراح سيف القذافى يشكل أى شيء فى ليبيا سواء أطلق أو لم يطلق سراحه.

وأضاف أحمد همومة فى تصريح صحفى اليوم، إن "سيف" مطلوب من قبل محكمة لاهاى الدولية وبالتالى إن أطلق سراحه وبقى فى أى منطقة من مناطق ليبيا فستكون حياته عرضة للتهديد الدائم ـ بحسب وصفه .

ورأى همومة أنه من الأفضل له عدم الخروج من السجن، فالمرحلة الحالية غير مناسبة لخروجه، معتبرا أنه إذا ما خرج فلن يكون له أى دور فاعل كما يتصور البعض، ويحاولون الترويج له فى العديد من وسائل الإعلام.

يذكر أن الأنباء تضاربت حول إطلاق سراح سيف القذافى من سجنه بمدينة الزنتان جراء قرار العفو العام الصادر من البرلمان بطبرق .

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