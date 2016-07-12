أخبار سوريا..لافروف: نأمل فى حوار أكثر صراحة مع أنقرة بشأن سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن أمله فى أن يتميز الحوار مع أنقرة حول تسوية الأزمة السورية بصراحة أكثر، وذلك عقب تطبيع العلاقات الروسية-التركية.

وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأذربيجانى إيلمار ماميدياروف فى باكو الثلاثاء، أن من شأن تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة التأثير بشكل إيجابى على الوضع العام فى منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله- "إننى آمل فى أن ذلك سيساعدنا فى البحث عن وجهات نظر مشتركة لتجاوز الأزمة السورية بفعالية أكبر، على الرغم من أن مواقف روسيا وتركيا غير متطابقة على الإطلاق فيما يخص هذه الأزمة".

وأشار فى معرض تعليقه على اجتماعه الأخير بنظيره التركى مولود جاويش أوغلو أواخر الشهر الماضى، إلى أن الحوار خلال اللقاء حمل طابعا صريحا، مضيفا " سنتشاور بصراحة أكثر للتوصل إلى اتفاقات بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى والمجموعة الدولية لدعم سوريا ".

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