أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

Google+ Print
جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، نحو أربعة وعشرين فلسطينيا فى أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل اعلام عبرية ومصادر فلسطينية إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلى برفقة عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" اقتحموا مدينة قلقيلية، وقاموا باعتقال 10 شبان من المدينة وعثروا على بنادق صديق وبنادق محلية الصنع وذخائر، كذلك عثرت قوات الاحتلال على ملابس عسكرية وقنابل صوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بورقين غربى مدينة جنين (شمال الضفة) و3 شبان من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس وشابا من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس بالإضافة إلى 3 شبان بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرقى مدينة رام الله بذريعة حيازتهم بنادق صيد وجرى تحويل كافة المعتقلين للتحقيق لدى المخابرات الاسرائيلية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارها المشدد لمحافظة الخليل جنوب الضفة وإغلاقها لبلدات سعير والشيوخ وبنى نعيم ويطا وإعلانها سعير منطقة عسكرية مغلقة، وما زالت تغلق مداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات فى المحافظة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من بلدتى دورا والشيوخ فى محافظة الخليل، وواصلت إغلاق ومداهمة بلدات وقرى ومخيمات المحافظة.

فى السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم سبعة بركسات (مخازن) لعشائر بدوية ومزرعة وورشة لتصليح السيارات وأسوارا، وأغلقت طرقا زراعية فرعية فى بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365