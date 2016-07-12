جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، نحو أربعة وعشرين فلسطينيا فى أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل اعلام عبرية ومصادر فلسطينية إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلى برفقة عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" اقتحموا مدينة قلقيلية، وقاموا باعتقال 10 شبان من المدينة وعثروا على بنادق صديق وبنادق محلية الصنع وذخائر، كذلك عثرت قوات الاحتلال على ملابس عسكرية وقنابل صوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بورقين غربى مدينة جنين (شمال الضفة) و3 شبان من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس وشابا من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس بالإضافة إلى 3 شبان بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرقى مدينة رام الله بذريعة حيازتهم بنادق صيد وجرى تحويل كافة المعتقلين للتحقيق لدى المخابرات الاسرائيلية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارها المشدد لمحافظة الخليل جنوب الضفة وإغلاقها لبلدات سعير والشيوخ وبنى نعيم ويطا وإعلانها سعير منطقة عسكرية مغلقة، وما زالت تغلق مداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات فى المحافظة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من بلدتى دورا والشيوخ فى محافظة الخليل، وواصلت إغلاق ومداهمة بلدات وقرى ومخيمات المحافظة.

فى السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم سبعة بركسات (مخازن) لعشائر بدوية ومزرعة وورشة لتصليح السيارات وأسوارا، وأغلقت طرقا زراعية فرعية فى بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

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