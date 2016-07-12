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أخبار سوريا..المرصد السورى: طائرات حربية تشن عدة غارات بريف حلب الغربى

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أخبار سوريا..المرصد السورى: طائرات حربية تشن عدة غارات بريف حلب الغربى أخبار سوريا..المرصد السورى: طائرات حربية تشن عدة غارات بريف حلب الغربى
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا صباح الثلاثاء، أن طائرات حربية شنت غارات بريف حلب الغربى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأوضح المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات عربية وأسيوية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، فى منطقة الليرمون وحى بنى زيد شمال حلب، وسط تقدم لقوات النظام وتنفيذ طائرات حربية عدة غارات على أماكن فى تلك المناطق.

وأضاف أن مواطنين اثنين قتلا فى حى الفردوس، جراء فتح طائرات حربية لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق فى الحى مساء أمس. كما قصفت قوات النظام مناطق فى حى بستان القصر بمدينة حلب، دون أنباء عن خسائر بشرية.

ودارت بعد منتصف مساء أمس اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى فى محيط قرية بريشا بريف حلب الشمالى، كما قتل 4 مقاتلين على الأقل فى اشتباكات بإحدى المحاور بحلب القديمة أمس.

وتدور منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى فى محيط منطقة الصوامع شمال شرق مدينة تدمر، ترافق مع قصف جوى على مناطق الاشتباك.
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