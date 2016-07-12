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بالصور.. التحفظ علي سيارة نقل محملة بـ 15 طن أسفلت حطمت منزلين بالغردقة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> أنقذت العناية الالهية، سكان منزلين بمنطقة جبل العفش بالغردقة، من الموت بعد إصطدام سيارة نقل محملة بـ 15 طن من الأسفلت بالمنزلين وتحطيم عدد من الجدران .

وقرر المستشار مصطفي الشافعي، مدير نيابة الغردقة، التحفظ علي سيارة نقل محملة بنحو 15 طن أسفلت، تابعة لاحدي الشركات الحكومية بعد إصطدامها بأحد المنازل بمنطقة جبل العفش بالغردقة خلال رصف احد الشوارع، حيث فقد السائق السيطرة علي عجلة القيادة بسبب توقف الفرامل عن العمل مما أدي الي إصطدام السيارة بمنزلين وتحطيم عدد من الجدران وتصادف عدم وجود احد من سكان المنزلين خلال الحادث وندب المهندسين الفنيين من ادارة المرور لفحص السيارة وبيان صلاحيتها .

وقرر مسؤلوا البحر الأحمر، تكليف مجلس مدينة الغردقة بحصر جميع التلفيات بالمنزل المتضرر واعادة بناء وترميم الاجزاء المتضررة بواسطة مجلس المدينة علي ان تتحمل شركة المقاولون العرب كافة تكاليف البناء والترميم.

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