5 نصائح عن الولادة.. أهمها ما تسمعيش كلام الأخريات وفكرى فى طفلك

تعيش الأمهات أجمل أوقاتها عند سمعها لخبر حملها فى طفل جديد، وتبدأ حياتها بطريقة مختلفة غير التى اعتادت عليها استعدادا منها لاستقبال قطعة منها تكبر أمامها.

وتبدأ الأم مرحلة البحث والاستماع عن مرحلة الولادة من كل من يحيطون بها للتعرف عليها والاستعداد لها بكل الطرق والوسائل، ويقدم الموقع الأمريكى "wemensday" 5 حقائق عن مرحلة الولادة يفضل الخبراء التعرف عليها لحماية المرأة من الخوف من هذه اللحظات، وهى..

1. تتحدث الكتب عن وجود 22 ساعة قبل موعد الولادة من الانقباضات فى منطقة الرحم، لا يعنى هذا أن المرأة ستقضى طوال هذه الفترة فى ألم لا ينقطع، وهذا غير صحيح ولكن يكون الأمر متدرجا وبإشراف من الطبيب.

2. تبدأ الانقباضات بصورة خفيفة وهى عبارة عن مزيج بين أحاسيس ألم بشكل مستدير فى المعدة يكون كل ساعتين فى البداية ثم كل ساعة وتقل المدة بعد ذلك.

3. هناك بعض الخبراء ينصحون بأهمية عدم استماع المرأة لتجارب الآخرين عن يوم الولادة حتى لا تشعر بالخوف الزائد من تلك اللحظة فكل امرأة مختلفة عن غيرها.

4. قد تشعر بعض النساء بألم فى كل أجزاء الجسم نتيجة "طلق الولادة" ويمكن عمل لهن كمادات ثلج على مناطق متفرقة من أجسامهن بالإضافة إلى أن التفكير فى الطفل الجديد يهون كل الآلام.

5. اختيار طريقة الولادة، طالما الأم بصحة جيدة يفضل أن تكون الولادة طبيعية، ولكن هناك مفاجآت تحدث أثناء حالة الطلق وقد يضطر الطبيب لاستخدام "القيصرى" لإنقاذ الجنين والأم.

الشوفان واللوز والبرتقال.. 3 أطعمة تزيد إفراز لبن الأم

تطعيم الأمهات ضد الأنفلونزا قد يحمى الرضع لمدة 8 أسابيع فقط بعد الولادة

>

>