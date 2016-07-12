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شريف سلامة: ضابط «الخروج» اضطرني للمكوث في «الجيم» كثيرًا

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شريف سلامة: ضابط «الخروج» اضطرني للمكوث في «الجيم» كثيرًا شريف سلامة: ضابط «الخروج» اضطرني للمكوث في «الجيم» كثيرًا

شريف سلامة

كتب : هاني صابر
> أكد النجم شريف سلامة، أن شخصيته في مسلسل “الخروج”، اضطرته الي الاعتياد بشكل أكثر علي المكوث أطول وقت في “الجيم” للحفاظ على رشاقة جسمه، من أجل شخصية الضابط التي قدمها خلال العمل.الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقال شريف في تصريح خاص لـ”أونا”، إن الرياضة تعد جزء من حياته، لافتا إلى أن “الجيم” كان صديقه طوال تصوير أحداث المسلسل للحفاظ على رشاقته طوال التصوير .

وأضاف، أنه تدرب علي عدة مهارات خاصة ساعدته في تقديم دوره بشكل ناجح، لدرجة أنه اصبح يجيد ركوب الخيل والفروسية، ولعب “الملاكمة”، والقفز من الحواجز.

مسلسل “الخروج”، بطولة شريف سلامة وظافر العابدين ودرة ، وصلاح عبد الله وكريم مأمون وسلوي محمد علي وانجي ابو زيد، ومن تأليف محمد الصفتي ، ومن إخراج محمد جمال العدل  الشهير بـ” ماندو العدل”.

 

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