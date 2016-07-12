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"مراكز مكافحة الأمراض" تقدم أفضل 10 نصائح لحمايتك من أضرار الحر

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"مراكز مكافحة الأمراض" تقدم أفضل 10 نصائح لحمايتك من أضرار الحر "مراكز مكافحة الأمراض" تقدم أفضل 10 نصائح لحمايتك من أضرار الحر
تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة وهو ما يعرض صحة الكثير من المواطنين للخطر حال المشى تحت آشعة الشمس الساطعة خلال ساعات النهار، وترتفع خطر إصابتهم بالإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس.

من جانبها كشفت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكى CDC عن أفضل النصائح للتعامل مع الحر وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عنه، وتشمل:

1. تناول كميات كبيرة من المياه حتى إذا كنت لا تمارس الرياضة، أو لا تشعر بالعطش، وبالنسبة للمرضى فيجب استشارة الطبيب حول كمية المياه التى يجب أن يتناولوها حتى لا تتعرض صحتهم للخطر.
>2. ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخس والخيار والبطيخ والطماطم والكانتلوب.
>3. ابتعد تماما عن المشروبات الكحولية أو المشروبات الغنية بالسكر لأنها ستجعل الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه، كما ينصح بتجنب المياه الباردة لأنها تسبب تقلصات المعدة.
>4. فى الأجواء شديدة الحرارة، حاول البقاء بالمنزل.. يفضل فى مكان مكيف، ويمكنك الذهاب إلى المولات أو الأماكن جيدة التهوية خاصة إذا كان منزلك لا يوجد به تكييف.
>5. المروحة قد تساهم فى ترطيب الجو وجعلك تشعر بالارتياح، ولكن حال ارتفاع الحرارة عن 33 درجة سيليزية، ستصبح فائدتها محدودة جداً، ويفضل فى هذه الحالة الحصول على دش بارد.
>6. يفضل ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الواسعة، ذات الألوان الفاتحة.
>7. لا تجلس إطلاقا داخل سيارة أو وسيلة مواصلات مغلقة خلال الأجواء الحارة.
>8. يجب العناية بشكل أكبر بالأطفال الصغار والأشخاص كبار السن والأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية ومرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، واستشارة الطبيب فورا حال ملاحظة أى تغيرات عليهم.
>9. وأضاف التقرير الأمريكى أنه حال اضطرار الشخص للخروج خلال الأجواء الحارة فيفضل قضاء الأعمال اليومية خلال الساعة الأولى من الصباح أو خلال المساء، ويفضل المشى تحت الظل بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة
>10. أخيرا ينصح بدهان الكريمات الواقية من الشمس والتى ستقلل أضرار الآشعة فوق البنفسجية.


>- 10 نصائح "غير تقليدية" لمواجهة الحر.. أبرزها "الطريقة المصرية"

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