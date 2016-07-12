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دراسة: الرمان يقاوم الشيخوخة ويقوى العضلات

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دراسة: الرمان يقاوم الشيخوخة ويقوى العضلات دراسة: الرمان يقاوم الشيخوخة ويقوى العضلات
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للرمان، إذا ثبت أنه يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز القدرات الجنسية وتحسين التركيز وتقوية العظام والعديد من الفوائد الأخرى.

وكشفت مؤخرا دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية فى سويسرا أن الرمان يحتوى على مركب "معجزة" يتمتع بخواص رائعة مضادة للشيخوخة تساهم فى تقوية عضلات الجسم وتكافح الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وأوضح الباحثون أن الرمان يساهم فى تنشيط الميتوكوندريا، مصانع الطاقة بالخلية، ويعزز قدرتها على العمل، إذ ثبت أن المواد الكيميائية فى الرمان تتحول بفعل بكتيريا الأمعاء إلى مركب يسمى "urolithin A"، يتمتع بخواص علاجية سحرية.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل قام الباحثون بتصنيع كبسولات مكملات غذائية تحتوى على مادة "urolithin A"، ويخضع 30 شخصا للتجارب الإكلينيكية الخاصة بالمكمل الغذائى الجديد.
>وأضاف التقرير أنه حال كانت النتائج إيجابية فإنه سيتم وصف هذه الكبسولات للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 50 عاما كى يحافظوا على عضلاتهم قوية لأطوال فترة ممكنة وبالتالى مقاومة الشيخوخة وتأخيرها.

وأما الأشخاص الذين لا يحبون الرمان، فيمكنهم ، حسب التقرير، تناول عين الجمل أو التوت الأسود أو العليق الأحمر للتمتع بالفوائد السابقة كلها، نظرا لأن هذه الأغذية تحتوى جميعا على نفس المادة التى تتحول بفعل البكتيريا إلى " urolithin A ".


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