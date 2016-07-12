سعر الدولار فى السوق السوداء 12 يوليو و سعر الدولار يشتغل بسبب تصريحات طارق عامر

واصل الدولار جنونه المستمر بالارتفاع بشكل متزايد؛ وذلك نتيجه لعدم قدرة الحكومة في إحكام الرقابة على الصرافات المخالفة، وتزايد الطلب بشكل مستمر على الدولار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول لأزمة الدولار والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار .

في إطار التغير المستمر لسعر الدولار، نتابع معكم السعر الحالي وذلك بعد تغييرات كبيرة شهدتها السوق السوداء من زيادة ملحوظة في السعر وارتفاع بسيط في التغيير داخل البنوك وصل ذلك الارتفاع إلى خمسة قروش في البنوك المصرية .

تاتي تلك الزيادة في الأسعار في الوقت الذي توقع الكثيرون ارتفاع السعر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وزيادة الطلب على العملة من قبل التجار والمستوردين، في حين وجود العجز الذي وصل إلى 120 مليون دولار .

سعر الدولار اليوم 12/7 بالسوق السوداء

واصل الدولار ارتفاعه بشكل مستمر حيث وصل في السوق السوداء اليوم إلى 11.30، في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون عدم قيام البنك المركزي بخفض قيمة العملة وذلك قبل طرح عطاء بقيمة 120 مليون دولار في البنوك .

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية

وقد تراوح السعر في المحافظات اليوم من 11.15 إلى 11.30، ولكن ارتفع السعر بشكل كبير في محافظة السويس ليصل إلى 11.50؛ وقد برر محافظ السويس الارتفاع الملحوظ للسعر بسبب تصريحات طارق عامر التي انتشرت حول خفض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى زيادة اقبال التجار على شراء الدولار بشكل كبير .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads