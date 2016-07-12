أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار فى السوق السوداء 12 يوليو و سعر الدولار يشتغل بسبب تصريحات طارق عامر

Google+ Print
سعر الدولار فى السوق السوداء 12 يوليو و سعر الدولار يشتغل بسبب تصريحات طارق عامر سعر الدولار فى السوق السوداء 12 يوليو و سعر الدولار يشتغل بسبب تصريحات طارق عامر

واصل الدولار جنونه المستمر بالارتفاع بشكل متزايد؛ وذلك نتيجه لعدم قدرة في إحكام الرقابة على الصرافات المخالفة، وتزايد الطلب بشكل مستمر على الدولار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول لأزمة الدولار والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار .

في إطار التغير المستمر لسعر الدولار، نتابع معكم السعر الحالي وذلك بعد تغييرات كبيرة شهدتها السوق السوداء من زيادة ملحوظة في السعر وارتفاع بسيط في التغيير داخل البنوك وصل ذلك الارتفاع إلى خمسة قروش في البنوك المصرية .

تاتي تلك الزيادة في الأسعار في الوقت الذي توقع الكثيرون ارتفاع السعر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وزيادة الطلب على العملة من قبل التجار والمستوردين، في حين وجود العجز الذي وصل إلى 120 مليون دولار .
اليوم 12/7 بالسوق السوداء

واصل الدولار ارتفاعه بشكل مستمر حيث وصل في السوق السوداء اليوم إلى 11.30، في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون عدم قيام البنك المركزي بخفض قيمة العملة وذلك قبل طرح عطاء بقيمة 120 مليون دولار في البنوك .

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية

وقد تراوح السعر في المحافظات اليوم من 11.15 إلى 11.30، ولكن ارتفع السعر بشكل كبير في محافظة السويس ليصل إلى 11.50؛ وقد برر محافظ السويس الارتفاع الملحوظ للسعر بسبب تصريحات طارق عامر التي انتشرت حول خفض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى زيادة اقبال التجار على شراء الدولار بشكل كبير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود