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وزير الخارجية الموريتانى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير إثيوبى

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وزير الخارجية الموريتانى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير إثيوبى وزير الخارجية الموريتانى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير إثيوبى
استقبل وزير الخارجية الموريتانى إسلكو ولد احمد إزيد بيه مساء أمس الاثنين بمكتبه محمد سيد يمر، الذى سلمه نسخة من أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى موريتانيا.

وأفاد مصدر رسمى بأن اللقاء جرى فى حضور الحسين ولد أديه، سفير مدير شؤون المغرب العربى والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مدير الشؤون الأفريقية بالنيابة.
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