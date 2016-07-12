57 % من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، توقع غالبية القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات.

وتوقع 57% من القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، بينما استبعد 42% من القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

"إيه الدنيا" و"الأسطورة" و"ناصر الدسوقى" أشهر أنواع مخدرات العيد.. الداخلية تلاحق صيدليات الترامادول والأقراص المخدرة.. الوزارة: نعمل على محاورين لمكافحة المعروض وخفض الطلب.. ونداهم زراعات الصحراء