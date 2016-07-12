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57 % من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات

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57 % من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات 57 % من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، توقع غالبية القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات.

وتوقع 57% من القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، بينما استبعد 42% من القراء نجاح جهود الداخلية فى القضاء على مافيا تجارة المخدرات، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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