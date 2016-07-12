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محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله

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محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله
تنظر محكمة أسرة المعادى، اليوم الثلاثاء ثانى جلسات الدعوى القضائية رقم 492 لسنة 2016 المقدمة من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق والتى يطالب فيها بتمكين موكله من رؤية نجله "آدم" بعد رفض زوجته ابتسام علاء الشهيرة بشهد عبد الله تمكينه من رؤيته أو زيارته بحسب ما جاء فى الدعوى.

كما تنظر نفس المحكمة، اليوم ثالث جلسات دعوى النفقة ومصاريف المدرسة المقامة من زوجة إبراهيم سعيد.

وكان قد تقدم أحمد المغربى محامى اللاعب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 433 لسنة 2016 لتمكين موكله من رؤية نجله "آدم" وتم تحديد يوم 27 إبريل الماضى لنظر الطلب وبعد تغيب اللاعب وزوجته عن الحضور وتم تحديد جلسة ثانية يوم 4 مايو وبعد تغيبهما للمرة الثانية حرك "المغربى" الدعوى.

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