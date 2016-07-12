ايرينا شايك تبكي في العلن.. وبرادلي كوبر السبب

ظهرت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك Irina Shayk وهي تبكي بجانب حبيبها النجم الأمريكي برادلي كوبر Bradley Cooper أثناء حضورهما بطولة ويمبلدون للتنس، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وتمكن بعض الصحفيين والمصورين من التقاط صور لبرادلي البالغ من العمر 41 عاماً وهو يحاول مصالحة إيرينا البالغة من العمر 30 عاماً، عن طريق الهمس في أذنها والضحك، إلا أنها لم تعطه أي اهتمام يذكر، فلم تقابل مزاحه حتى بابتسامة صغيرة.

وبعد لحظات لم تتمالك شايك نفسها أمام الجميع وسقطت دموعها، ولكنها حاولت ومسحها بسرعة قبل أن يلاحظ أحد من حولها، وحافظ الثنائي بعد ذلك على صمتهما حتى انتهت المباراة، ولكن لم ييأس برادلي واستمر في المزاح معها للتخفيف عنها حتى نجح في رسم الابتسامة على وجهها.

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