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الدفاع الروسية: عدد البلدات السورية المنضم إلى الهدنة بلغ 179

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الدفاع الروسية: عدد البلدات السورية المنضم إلى الهدنة بلغ 179 الدفاع الروسية: عدد البلدات السورية المنضم إلى الهدنة بلغ 179
أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية فى ريف اللاذقية أن عدد البلدات السورية التى انضمت إلى الهدنة فى البلاد قد بلغ 179 بلدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان "حميميم" الذى نشر على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الروسية قوله إنه: "تم الاتفاق خلال الساعات الـ24 الماضية مع ممثل إحدى البلدات فى ريف حلب على وقف إطلاق النار، ليصل بذلك عدد المدن والبلدات التى التحقت بالهدنة حتى الآن إلى 179 بلدة".

وأكد البيان أن مفاوضات الانضمام إلى وقف إطلاق النار مستمرة مع قادة فصائل المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادىء الهدنة لا يزال على حاله، حيث لم يزد حتى الآن عن الـ61.

وأضاف المركز أنه جرى رصد 4 خروقات فى محافظة ريف دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار ورغم ذلك، لا يزال ساريا فى معظم المحافظات السورية.
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