مصادر: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير سيارة ملغومة شمالى بغداد إلى 9

قالت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 32 آخرون اليوم الثلاثاء عندما انفجرت سيارة ملغومة فى حى يقع شمالى بغداد مباشرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها بشكل فورى عن التفجير الذى وقع فى حى الرشيدية ولكن تنظيم داعش يقوم عادة بمثل هذه التفجيرات فى العاصمة ومناطق أخرى من العراق حيث سيطر على مساحات واسعة من الأراضى فى 2014.
وبغداد فى حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجمات بعد تفجير وقع فى حى الكرادة بوسط العاصمة العراقية فى الثالث من يوليو تموز وأدى إلى قتل ما لا يقل عن 292 شخصا فى أحد أدمى التفجيرات التى شهدها العراق منذ إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين قبل 13 عاما.