مصادر: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير سيارة ملغومة شمالى بغداد إلى 9

قالت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 32 آخرون اليوم الثلاثاء عندما انفجرت سيارة ملغومة فى حى يقع شمالى بغداد مباشرة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها بشكل فورى عن التفجير الذى وقع فى حى الرشيدية ولكن تنظيم داعش يقوم عادة بمثل هذه التفجيرات فى العاصمة ومناطق أخرى من العراق حيث سيطر على مساحات واسعة من الأراضى فى 2014.

وبغداد فى حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجمات بعد تفجير وقع فى حى الكرادة بوسط العاصمة العراقية فى الثالث من يوليو تموز وأدى إلى قتل ما لا يقل عن 292 شخصا فى أحد أدمى التفجيرات التى شهدها العراق منذ إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين قبل 13 عاما.

5 قتلى فى انفجار سيارة مفخخة بسوق فى منطقة الراشدية بالعراق