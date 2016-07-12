بالصور.. أهالى كفر الشيخ يعانون من نقص مياه الشرب والرى

تعددت الشكاوى بقرى محافظة كفر الشيخ من انقطاع مياه الشرب ، وخاصة بقرى الأرقام بمركزى الرياض ،والحامول، إضافة لقرى مراكز سيدى سالم منها قرية المسيرى التابعة لمركز سيدى سالم ، وقرى مركز بلطيم وخاصة الواقعة على الطريق الدولى الساحلى ، ولم يتحرك المسئولون بشركة مياه الشرب تجاه تلك الشكاوى ، رغم تلقى المحافظة عدد من الشكاوى على الخط الساخن ،تم تحويلها لشركة مياه الشرب بمدينة كفر الشيخ لحلها ، ولكنها لم تجد صدى.

وقالت سعاد محمد محمد، ربة منزل :" نعانى من نقص مياه الشرب منذ عدة أيام بقرى بر بحري، والشهابية ببلطيم ،وتقدمنا بشكاوى عدة ولم نجد استجابة من المسئولين ونحن نحتاج لقطرة ماء ،وللأسف المسئولون بشركة مياه الشرب لا يهتمون باحتياجات الأهالى من المياه".

وقال محمود السيد على، من قرية المسيرى التابعة لمركز سيدى سالم :"نظمنا عدد من الوقفات الاحتجاجية، بسبب نقص مياه الشرب ، وعدم توفرها منذ أكثر من أسبوع ،ولم تجد الوقفات صدى عند المسئولين إلا مجرد وعود ، وعندما ننهى وقفتنا على أمل عودة المياه لا نجدها ، وقررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، وليت الأمر يقتصر على مياه الشرب بل أن أراضينا بارت بسبب نقص مياه الرى ،وتقدمنا بشكاوى لوكيل وزارة الرى ولم نجد استجابة".

وقال محمد فتحى عبدالله من بلطيم ، إن الأهالى بقرى الخريجين يعانون من نقص مياه الشرب ، و"توجهنا لرئيس مجلس المدينة ،والمسئولين بشركة مياه الشرب ببلطيم لننقل لهم متاعب الأهالي، ومعاناتهم من نقص مياه الشرب ،ووعدونا بعودة مياه الشرب لمنازلنا ،ولكنها انقطعت بعد ساعات" مؤكداً أن هناك مئات الأفدنة تعانى من نقص مياه الري، مما أدى لبوارها ، و"اضطررنا لحرثها بعد زراعتها، و تقدمنا بشكاوى لوكيل وزارة الرى ولم نجد أى استجابة".



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وقفة احتجاجية لأهالى قرية المسرى بسيدى سالم لنقص مياه الشرب



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