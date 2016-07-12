مرور الجيزة يضبط 492 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 492 مخالفة مرورية متنوعة منها 132 مخالفة نموذج 125 و29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- ضبط 3 آلاف مخالفة وحجز 14 مركبة توك توك لمخالفتها لقرار منع سيرها فى الجيزة