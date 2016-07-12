أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أفضل نظام غذائى لتحسين الذاكرة والدماغ

Google+ Print
تعرف على أفضل نظام غذائى لتحسين الذاكرة والدماغ تعرف على أفضل نظام غذائى لتحسين الذاكرة والدماغ
النظام الغذائى يلعب دورًا هامًا فى صحة الدماغ، لكن هناك عناصر غذائية مهمة للمخ، تساعد فى سهولة وصول الدورة الدموية له، وتحفيز الذاكرة.

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن هذه المواد الغذائية تساعد على تحقيق وظيفة أفضل للذاكرة والشعور باليقظة، كما أن تناول الخضروات وتشمل القرنبيط والخضروات الورقية الداكنة تحسن الذاكرة.

وتابع أن سلطة اللفت الخام أو استبداله بالكرنب الأخضر، وتناول التوت والكريز مصدر غنى بالأنثوسيانين جنبا إلى جنب مع الفلافونويدات الأخرى التى تساعد فى تعزيز وظيفة الذاكرة.

وأضاف التقرير أن التمتع ببعض التوت لتناول وجبة خفيفة أو مزجها فى الحبوب تساعد على تحسين القدرة العقلية.

وأشار التقرير إلى أن عين الجمل له أثر إيجابى على صحة القلب؛ وأيضا على الدماغ، وذلك من خلال وجبة خفيفة من عين الجمل، وإضافتها إلى الشوفان أو السلطة، فهى مفيدة لصحة للدماغ، موضحا أن الأوميجا3 والأحماض الدهنية الأساسية قد تكون مفيدة فى تحسين الذاكرة فى سن المراهقة وتحسين الذاكرة ،وتشمل المأكولات البحرية والأسماك الدهنية، بما فى ذلك سمك السالمون وسمك التونة والسردين والرنجة، وهى أفضل مصادر الأحماض الدهنية الغنية بأوميجا3.


>- تعرف على نظام غذائى صحى لمريض السكر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365