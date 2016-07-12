تعرف على أفضل نظام غذائى لتحسين الذاكرة والدماغ

النظام الغذائى يلعب دورًا هامًا فى صحة الدماغ، لكن هناك عناصر غذائية مهمة للمخ، تساعد فى سهولة وصول الدورة الدموية له، وتحفيز الذاكرة.

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن هذه المواد الغذائية تساعد على تحقيق وظيفة أفضل للذاكرة والشعور باليقظة، كما أن تناول الخضروات وتشمل القرنبيط والخضروات الورقية الداكنة تحسن الذاكرة.

وتابع أن سلطة اللفت الخام أو استبداله بالكرنب الأخضر، وتناول التوت والكريز مصدر غنى بالأنثوسيانين جنبا إلى جنب مع الفلافونويدات الأخرى التى تساعد فى تعزيز وظيفة الذاكرة.

وأضاف التقرير أن التمتع ببعض التوت لتناول وجبة خفيفة أو مزجها فى الحبوب تساعد على تحسين القدرة العقلية.

وأشار التقرير إلى أن عين الجمل له أثر إيجابى على صحة القلب؛ وأيضا على الدماغ، وذلك من خلال وجبة خفيفة من عين الجمل، وإضافتها إلى الشوفان أو السلطة، فهى مفيدة لصحة للدماغ، موضحا أن الأوميجا3 والأحماض الدهنية الأساسية قد تكون مفيدة فى تحسين الذاكرة فى سن المراهقة وتحسين الذاكرة ،وتشمل المأكولات البحرية والأسماك الدهنية، بما فى ذلك سمك السالمون وسمك التونة والسردين والرنجة، وهى أفضل مصادر الأحماض الدهنية الغنية بأوميجا3.

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