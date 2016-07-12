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أخبار العراق..طيران العراق يقتل 55 إرهابيا من داعش

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أخبار العراق..طيران العراق يقتل 55 إرهابيا من داعش أخبار العراق..طيران العراق يقتل 55 إرهابيا من داعش
تمكن طيران الجيش العراقى بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير موقع تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى، مما أسفر عن مقتل 55 إرهابياً بصلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر عسكرى، مساء الاثنين، أن القوات العراقية فى قرية "الشيخ علي" بقضاء الشرقاط التى تسيطر عليها القوات العراقية دمرت خمس سيارات إحادها مزودة برشاش أحادى وقتلت انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا.

كما تمكن طيران الجيش من قتل عدد من الإرهابيين من داعش خلال تجمعهم ومفرزة "هاون" وقتل عناصرها فى منطقة الحراريات ضمن قطاع عمليات صلاح الدين.
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