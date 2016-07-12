حجز حسام حسن ومساعده على ذمة التحقيقات وترحيلهما لمديرية أمن الإسماعيلية

أصدر المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية قرارا ، منذ قليل، بحجز كل مع حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، و مساعده حسن مصطفى ، وطلب تحريات الأمن العام حول واقعة اعتداء حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى على رضا عبد المجيد أبو زيد مصور العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية ، على أن يعاد عرض المتهمان على النيابة برفقة التحريات لاستكمال التحقيقات، الثانية عشر ظهر اليوم.

وكان المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية ، قد أنهى التحقيق مع حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، وكذلك مع مساعده حسن مصطفى، وذلك فى البلاغ المقدم ضدهم من رضا عبد المجيد أبو زيد مصور العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية واتهامهما بالتعدى عليه.

وكان كلا من حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى برفقة إبراهيم حسن ورئيس النادى المصرى ووليد بدرإدارى الفريق، وعدد من المحامين ، وصلوا مساء أمس إلى مجمع محاكم الإسماعيلية ،وذلك للمثول امام المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية لسماع أقواله فى الاتهام الموجه له بالاعتداء على مصور مديرية أمن الإسماعيلية فى مباراة المصرى وغزل المحلة.

>وكانت النيابة الكلية بالإسماعيلية أمرت بضبط وإحضار حسام حسن ومساعدة حسن مصطفى، بعد واقعة اعتدائه على رضا عبد المجيد ابو زيد، مصور مديرية امن الاسماعيلية وإتلاف الكاميرا الخاصة بجهة عملة والاستيلاء على الذاكرة الداخلية لها "كارت ميمورى" فى المباراة التى جمعت فريق المصرى البورسعيدى وفريق غزل المحلة الذى انتهى بالتعادل فى مسابقة الدورى العام.

حسام حسن عن واقعة الإسماعيلية: "مش راضى عن المشهد.. بس عندى نخوة"

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حضور حسام حسن و"مساعده" لسماع أقوالهما امام النيابة الكلية بالإسماعيلية

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نيابة الإسماعيلية تنتهى من التحقيق مع حسام حسن وتبدأ فى سماع أقوال مساعده

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