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اليوم..إطلاق مشروع التوأمة بين أجهزة تنظيم الكهرباء بمصر واليونان وإيطاليا

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اليوم..إطلاق مشروع التوأمة بين أجهزة تنظيم الكهرباء بمصر واليونان وإيطاليا اليوم..إطلاق مشروع التوأمة بين أجهزة تنظيم الكهرباء بمصر واليونان وإيطاليا
يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE)، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى (AEEGSI) ، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى و السفير جيمس موران، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبى فى .

و ينفذ المشروع بمنحة من الاتحاد الأوروبى (EU)، على مدار 23 شهراً بميزانية قدرها 1,225,000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو).

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفنى لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة فى الإصلاح المؤسسى وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما يُسهم المشروع فى تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.

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