دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير الأوقاف بالتراجع عن خطبة الجمعة المكتوبة

تقدم عدد من الدعاة وأئمة المساجد، أمس الأحد، بطلب إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يطالبون فيه الوزير بالتراجع عن تنفيذ فكرة "الخطبة المكتوبة" التى أعلن اعتزامه بتطبيقها، ليلقى الخطيب خطبة مكتوبة يقوم فقط بقراءتها دون أى تدخل فى صياغتها.

قال مصدر، لـ"اليوم السابع"، إن عدداً من الدعاة توجهوا إلى مكتب الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وطالبوه بالتوسط لدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتقدموا بطلب رسمى مكتوب يطالبون الوزير فيه بالعدول عن تنفيذ فكرة الخطبة المكتوبة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار فى توحيدها وتعميمها مكتوبة.

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