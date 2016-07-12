أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير الأوقاف بالتراجع عن خطبة الجمعة المكتوبة

Google+ Print
دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير الأوقاف بالتراجع عن خطبة الجمعة المكتوبة دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير الأوقاف بالتراجع عن خطبة الجمعة المكتوبة
تقدم عدد من الدعاة وأئمة المساجد، أمس الأحد، بطلب إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يطالبون فيه الوزير بالتراجع عن تنفيذ فكرة "الخطبة المكتوبة" التى أعلن اعتزامه بتطبيقها، ليلقى الخطيب خطبة مكتوبة يقوم فقط بقراءتها دون أى تدخل فى صياغتها.

قال مصدر، لـ"اليوم السابع"، إن عدداً من الدعاة توجهوا إلى مكتب الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وطالبوه بالتوسط لدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتقدموا بطلب رسمى مكتوب يطالبون الوزير فيه بالعدول عن تنفيذ فكرة الخطبة المكتوبة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار فى توحيدها وتعميمها مكتوبة.


>- الأوقاف: القيادات بالوزارة يؤكدون تأييدهم للخطبة المكتوبة بعد تفهمهم مغزاها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365