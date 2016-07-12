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لجنة "تقصى حقائق القمح": لدينا معلومات مؤكدة عن مواقع كثيرة تلتهم الدعم

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لجنة "تقصى حقائق القمح": لدينا معلومات مؤكدة عن مواقع كثيرة تلتهم الدعم لجنة "تقصى حقائق القمح": لدينا معلومات مؤكدة عن مواقع كثيرة تلتهم الدعم
رفض مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان للتحقيق فى فساد صوامع القمح، الاتهامات التى وجهتها غرفة صناعة الحبوب للجنة بشأن استخدام قياسات غير دقيقة للكشف عن الفساد، مشيرا الى أن اللجنة تعمل بكل حيادية وجميع ما تم اكتشافه من فساد صحيح ولا شك فيه.

وأوضح أن هناك شركة تصاحب اللجنة تم ترشحيها من قبل وزير ، بالإضافة إلى لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن اللجنة لن تتستر على أى فاسد.

وأضاف "ملك" فى تصريح لـــ"اليوم السابع"، أن اللجنة لا تتجنى أو تتربص بأحد وإنما لديها معلومات مؤكدة عن مواقع كثيرة تلتهم الدعم، وتستغل تردى المنظومة القائمة على هذا القطاع، وكل خطوة تتم وفقا للقانون ، وتقوم مباحث التموين بإبلاغ النيابة العامة عن وقائع الفساد التى يتم اكتشافها، وتابع:" ما يؤكد صحة عمل اللجنة هو مبادرة عدد ممن تم الكشف عن الفساد بصوامعهم بتوريد ما عليهم من مبالغ للدولة".


>- مصادر: حوالى 28 مليون جنيه مخالفات بصومعة شقيق النائب طارق حسانين

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