ضبط 1202 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل فى القاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 1202 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص فى الموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد يقيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل و بحوزته و1202 ألف عبوة مستحضرات مجهولة المصدر، وأثبت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.