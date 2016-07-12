إنشاء 6868 وحدة سكنية وإعادة تأهيل 552 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن المحافظة أنهت ،خلال الفترة الماضية، إنشاء 6868 وحدة إسكان اجتماعى، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية .

وأضاف "الهجان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم إعادة تأهيل 552 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى مدينة "أبوتشت" بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و 100 ألف جنيه.

وأوضح "الهجان" أنه تم إنشاء 5 قرى بالظهير الصحراوى، وهى قرية:" بلاد المال بأبوتشت – قرية الحاج سلام بفرشوط - قرية أبودياب شرق بدشنا – قرية كرم عمران بقنا – قرية العقب بقوص".

- "تموين قنا": إحالة أمين شون دشنا للتحقيق لوجود عجز بالقمح بالشونة

>