تعرف على شروط السماح لأصحاب العقارات بالمدن الجديدة بالتعلية مقابل الغرامة

كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تفاصيل قرار الموافقة على تعلية المبانى مقابل دفع مبالغ مالية فى المدن الجديدة.

وقالت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن القرار وضع عددا من الضوابط والقواعد الجديدة قبل الموافقة على التعلية، فى مقدمتها ألا تكون المبانى والعمارات التى ستستفيد من القرار قد سبق لأصحابها الحصول على موافقة بالتعلية.

وأشارت المصادر، إلى أن القرار نص أيضا على ضرورة أن تستوعب شبكة الصرف الصحى بالمنطقة المتواجد بها العقار الزيادة السكانية فى حالة التعلية، بالإضافة إلى أن يكون الجراج بالعمارة أو الفيلا به أماكن تستوعب الزيادة، وأن يكون صاحب العقار لم يرتكب أى مخالفات قبل ذلك، وأن يكون الموقف المالى سليم بحيث لا تكون عليه أى مديونيات.

وكان مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، قد وافق على السماح للعقارات" عمارات وفيلل" فى المدن الجديدة بالتعلية دور واحد فقط، مقابل دفع غرامة مالية لجهاز المدينة.

- صندوق التمويل العقارى: 74869 مواطنا استكملوا مقدمات حجز الإسكان الاجتماعى بدهشور